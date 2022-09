Tienermeiden teleurgesteld: geen toegang tot film met idool Harry Styles

„Don’t Worry Darling trekt vooral veel tienermeiden en jonge vrouwen”, stelt een woordvoerder. „We zien inderdaad ook dat enthousiaste meiden van 14-15 jaar graag Don’t Worry Darling willen bezoeken. Vanwege de keuring moeten we deze meiden helaas teleurstellen.” Ook op sociale media klagen veel jonge fans van Harry Styles dat zij de film niet mogen zien.

Ook de posters van de film zijn erg gewild, bevestigt distributeur Warner Bros. „We horen veel geluiden over posters die ’verdwijnen’ bij de theaters”, aldus een woordvoerder. Warner Bros. heeft om deze reden de afgelopen week via sociale media een flink aantal posters van de film verloot, in de hoop dat fans in de bioscopen van de affiches afblijven. Ook Pathé heeft een soortgelijke actie opgezet, met de hashtag #IKBeloofVanDePostersInJullieTheatersAfTeBlijven.

Don’t Worry Darling is op dit moment na Soof 3 de best bezochte film in de Nederlandse bioscopen. De film vertelt over Alice (Florence Pugh) en Jack (Styles) die worden opgenomen in een perfecte woongemeenschap Victory. Bewoners hebben hier het perfecte leven, mits zij zich aan de regels van de charismatische oprichter Frank (Chris Pine) houden. De thriller ging onlangs in première op het festival van Venetië.