Silvia Martes wint Theodora Niemeijer Prijs met Covid-project

Martes liet de twee andere genomineerden (de Zuid-Afrikaanse Buhlebezwe Siwani en het duo Razia Barsatie & Marjet Zwaans) achter zich door de jury te overtuigen met haar projectvoorstel Public Solitude, dat ze vanaf 9 april tot en met 9 oktober 2022 kan laten zien in Het Oog, een ovale patio in het Van Abbemuseum. Haar idee is om een filmset te bouwen in dit overwegend glazen huis, dat zo wordt omgevormd tot een bewoonbaar theaterdecor.

Pandemie

De kunstenares, die werd opgeleid aan de Gerrit Rietveld Academie en recent werkzaam was op de Amsterdamse Rijksakademie, werd voor dit project geïnspireerd door de lockdowns tijdens de Covid-pandemie. Met Public Solitude wil ze het verhaal vertellen van Mildred, een jonge vrouw die in quarantaine zit in een huis tussen de muren van een museum.

De opbouw van de decors en de opnamen van de film worden gemaakt onder het toeziend oog van het publiek. Niettemin zal er van interactie met de museumbezoekers en passanten geen sprake zijn. De acteurs, die in isolatie zitten, negeren hen. Martes vergelijkt dit met een toestand die de bekende theatermaker Konstantin Stanislavski ’openbare eenzaamheid’ noemde: het vermogen om je ’net als thuis’ te gedragen, ondanks het feit dat je absoluut geen privacy hebt en alles wat je doet in de gaten wordt gehouden.

Theaterdecor

De jury liet bij monde van Hedy d’Ancona weten erg onder de indruk te zijn van Martes’ plannen. „Het project is gelaagd. De kunstenaar heeft Het Oog goed bestudeerd en wil het omvormen tot een bewoonbaar theaterdecor waarin ze thema's als isolatie, eenzaamheid en toezicht kan onderzoeken. Het narratief is interessant en wekt nieuwsgierigheid op over hoe het verhaal van de hoofdpersoon zich gaat ontwikkelen.”

De prijs dankt haar naam aan haar oprichter Theodora Niemeijer (Groningen 1912 – Laren 2004). Zij was de dochter van de bekende tabaksfabrikant Niemeijer in Groningen en had een grote passie voor beeldende kunst.