Moment van puur geluk voor Sylvie Meis: eindelijk ziet zij Damián weer

Onherkenbaar is haar zoon wel, op de foto die van moeder en zoon van hun achterkant is genomen. Met hun zwarte kleding tekenen ze donker af tegen de lichte horizon, een horizon die ook voor Sylvie even weer perspectief biedt. Want: „HOE erg heb ik jou gemist”, laat ze weten.

Sylvie huilde dikke tranen toen ze Damián moest laten vertrekken naar zijn vader Rafael van der Vaart en Estavana Polman, om hem daar een toekomst in het professionele voetbal te gunnen. Geen wonder dat ze het nu als een ’pure zegen’ ervaart weer met hem samen te zijn.

Nu ze in Denemarken is, blijktook dat ze op tijd vertrokken is van haar vakantiebestemming Saint Tropez, waar net vier dagen geleden een corona-uitbraak was onder het personeel van het beroemde caféterras Sénéquier.