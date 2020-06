Veel vragen over reis en gedrag prins Joachim

Media in beide landen probeerden dinsdag de feiten te reconstrueren, want veel is nog onduidelijk. In Spanje doet de politie ook onderzoek. „Het rammelt aan alle kanten”, aldus een vooraanstaande Vlaamse royalty-journalist die zich de afgelopen dagen intensief met de zaak heeft bezig gehouden. Het Belgische hof stelde in het weekeinde dat Joachim naar Spanje moest vanwege zijn stage bij een niet nader genoemd bedrijf. Maar het feestje had te maken met zijn vriendin Victoria Ortiz, zo schreef de krant El País dinsdag.

Onderzoek van Het Nieuwsblad bevestigt dat. Victoria’s vader had de prins uitgenodigd naar Cordoba te komen voor een verrassingsverjaardagspartijtje voor de dertigste verjaardag van Victoria. Haar moeder ritselde via een van haar ondernemingen een arbeidscontract voor Joachim, waarmee hij kon aantonen een dringende reden te hebben naar Spanje te reizen. Hoe hij daarna precies is gereisd, is nog niet bekend. Joachim onttrok zich in elk geval aan de verplichting bij aankomst in Madrid eerst 14 dagen in quarantaine te gaan, en negeerde het verbod op het reizen tussen de verschillende Spaanse regio’s.

Onduidelijkheid

Over het feest bestaat ook onduidelijkheid. Spaanse media verketterden Joachim omdat er volgens de eerste berichten 27 mensen aanwezig zouden zijn geweest: het aantal dat de prins na zijn besmetting bij het bron- en contactonderzoek aangaf. Volgens de Spaanse coronaregels mogen maximaal vijftien mensen samenkomen en kan bij overtreding een boete worden opgelegd tot wel 10.000 euro. Op het feest zouden volgens intimi van Victoria echter geen 27 mensen zijn geweest. Er was eerder in de week ook nog een etentje. Daardoor zou het totaal aantal contacten van Joachim op 27 zijn gekomen. Het politie-onderzoek zal moeten uitwijzen of die lezing van de feiten klopt.

Vraag is ook in hoeverre Joachims ouders prinses Astrid en prins Lorenz wisten van zijn reisplannen. De prins woonde de afgelopen twee maanden thuis en zal toch een reden hebben opgegeven voor zijn plotselinge vertrek. Ze hadden hem niet tegen kunnen houden, maar wel kunnen waarschuwen voor de gevolgen van het negeren van de verschillende coronaregels. Imagoschade voor hemzelf én voor de Belgische monarchie bijvoorbeeld.