Inhaken met ’Trolls world tour’

Ook in het vervolg Trolls world tour lopen de kleine wezentjes gevaar. Poppy en haar maatje Branch ontdekken dat er naast hun eigen stam nóg vijf trollenvolkjes bestaan. En allemaal hebben ze hun eigen muzieksmaak: rock, country, funk, techno en klassiek. Maar hardrockkoningin Barb wil met haar snoeiharde gitaarriffs het trollenuniversum domineren. Iets wat Poppy en Branch – die zelf dol zijn op popdeuntjes – koste wat kost willen voorkomen.

Wat volgt is een leuk, maar licht psychedelisch en soms wat vermoeiend avontuur waarin populaire Top 40-meezingers in rap tempo uit de boxen knallen. Van Cyndi Lauper en de Spice Girls tot Daft Punk en Psy, werkelijk alles komt voorbij. Tussendoor wordt de boodschap van de film – muziek brengt iedereen samen – vakkundig door de strot geduwd.

Het zal de allerkleinsten weinig deren. Zij zullen zich opperbest vermaken met alle fluoriserende glitterfiguurtjes die op herkenbare liedjes over het witte doek stuiteren. Voor de ouderen onder ons is het smullen van alle popcultuurgrapjes en verwijzingen die de film herbergt. Zo lijkt het rockersensemble van koningin Barb verdacht veel op de horde woestijnkrijgers uit Mad Max: Fury road. En herkennen we in de leidster van de country-trollen niet een wulpse Dolly Parton?