Brian May: Queen treedt niet op met nep-Freddie

De gitarist roemt het stemgeluid van Adam en noemt hem ook nog een aardige kerel. „Hij is de reden dat we nog steeds als goed functionerende rockband kunnen voortbestaan.”

In zijn post schrijft hij ook dat het niet gaat gebeuren dat de overgebleven leden van Queen op tournee gaan met iemand die Freddie Mercury imiteert. „Ik meld dit nog maar even voor de mensen die gestopt zijn met normaal denken”, schrijft Brian. „Denk je eens in hoe pijnlijk het is voor Roger Taylor en mijzelf om met een Freddie-imitator op het podium te staan.”

Voetsporen

Brian was al eerder lovend over Adam en zei dat de jonge zanger alles in zich heeft om in de voetsporen van Freddie Mercury te treden. Daarop barsten meteen de geruchten los dat er mogelijk een nieuwe Queenfilm zou komen. Zowel Adam als de overgebleven leden van Queen blijken daar niets voor te voelen.

Brian May en Roger Taylor toeren sinds 2014 met de Amerikaanse zanger sinds ze Adam leerden kennen in American Idol. Bassist John Deacon doet niet mee. Hij treedt niet meer op. Freddie Mercury overleed in 1991.