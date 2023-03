Pernille La Lau verbreekt noodgedwongen relatie

La Lau doet op Instagram uit de doeken waarom haar relatie na een kleine 2,5 jaar gestrand is. Door werk en nopende familieverplichtingen had het stel elkaar al zo’n zes maanden niet gezien, waardoor ze gezamenlijk de knoop doorhakten om elkaar de ruimte te geven.

Pernille noemt de breuk een bittere pil, maar: „ Zowel ik als mijn (nu dus ex-) partner vinden het belangrijk om er te zijn voor onze familie. Ook in een relatie wil je samen kunnen zijn en niet lange tijd van elkaar verwijderd.”

De breuk is wat haar betreft dan ook niet anders dan realistisch: „Ik wil hier zijn bij mijn ouders (papa met alzheimer) en aandacht geven, en hij moet bij zijn familie aan de andere kant van de wereld zijn om daar de zorg en aandacht te geven die nodig blijft. Onze ouders zijn belangrijk in het leven.”

Meditatiebegeleiding

Voordat de vonk oversprong leerde Pernille haar ex kennen toen ze samenwerkten aan coachingsprojecten waar hij meditatiebegeleiding geeft. Ze gaan in goede vrede uit elkaar: „We waren vrienden en werden meer samen. Dat was een supermooie tijd. Nu gaan we terug naar die dierbare vriendschap en blijven waarderen wat we elkaar hebben gegeven en geven.”

Van 2012 tot 2019 had La Lau een relatie met een lid van de Special Forces, een militaire eenheid gespecialiseerd in zaken als terrorismebestrijding.