Alleen familie bij begrafenis Britse volksheld Tom Moore

De Britse oorlogsveteraan Tom Moore (100), wereldberoemd door zijn corona-inzamelingsactie, overleed begin februari aan het coronavirus. Hij werd vlak daarvoor opgenomen in het ziekenhuis. Moore had volgens familie al een tijdje een longontsteking, daarom was hij nog niet gevaccineerd tegen Covid-19.

De dochters van Moore, Lucy en Hannah, maakten maandag bekend dat het afscheid in besloten kring wordt gehouden. Daar zijn ook de vier kleinkinderen van de oorlogsveteraan bij. „We begrijpen dat iedereen graag steun wil betuigen, maar mensen en de pers helpen de gezondheidszorg het meest door thuis te blijven”, aldus de dochters in een verklaring.

Moore werd vorig jaar wereldberoemd toen hij al wandelend door zijn achtertuin ruim 38 miljoen pond inzamelde voor de strijd tegen het coronavirus. De veteraan scoorde later ook nog een nummer 1-hit met You’ll Never Walk Alone.

Koning Elizabeth sloeg hem wegens zijn inzamelingsactie tot ridder en ontving Moore en enkele familieleden op Windsor. Vliegtuigen van de Britse luchtmacht vlogen als eerbetoon over zijn huis en hij kreeg de eretitel van kolonel.