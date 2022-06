Advocaat betwist dna-vondsten na overval op Nikkie de Jager

Het Openbaar Ministerie eiste vorige week acht jaar cel tegen N. voor een inbraak in Krimpen aan den IJssel, de overval op de influencer en lidmaatschap van een criminele organisatie. De andere twee verdachten van de overval in Uden, Hamza T. en Said O., hoorden straffen van tien en negen jaar tegen zich eisen, plus een locatieverbod voor de woonplaats van De Jager.

„De verdenking tegen mijn cliënt is grotendeels gebaseerd op aangetroffen dna-sporen. Maar hoe zijn die daar gekomen? De koorden waar het dna op gevonden is, zijn door de daders zelf meegenomen. Zij droegen latex handschoenen met daaroverheen sporthandschoenen. Hun handen waren dubbel bedekt, dus het celmateriaal moet afkomstig zijn van een handschoen en niet van de huid”, zei advocaat Wouter van Bel donderdag in zijn pleidooi bij de rechtbank in Rotterdam.

Gestorte bedragen

Er zat tevens dna van N. op een telefoon van een van de slachtoffers, maar dat kan volgens Van Bel ook worden verklaard door indirecte overdracht via een handschoen waarmee de telefoon is aangeraakt. Voor N. zelf is het ’een raadsel’, zei Van Bel. Hij benadrukte dat er geen dna is gevonden op bijvoorbeeld de tiewraps waarmee de slachtoffers zijn vastgebonden. „Op materiaal waar je het echt zou verwachten ontbreekt het dna.”

Volgens het Openbaar Ministerie kreeg N. na de overval in augustus 2020 bedragen gestort op zijn bankrekening, wat op zijn betrokkenheid zou wijzen. Maar die bedragen staan in geen verhouding tot de buit, zegt de advocaat. De buit bestond uit een hoop kostbare sieraden en een Louis Vuitton-tas van de make-upartiest.

Van Bel noemde de strafeis van acht jaar disproportioneel. Volgens hem lijkt het er sterk op dat het OM hogere celstraffen heeft geëist, omdat in de zaak een bekende Nederlander is betrokken. Het pleidooi van de advocaat van Hamza T. is donderdagmiddag. De rechtbank doet op 8 juli uitspraak.