Al dagen niet gezien: waar is Marco Borsato?

Door Evert Santegoeds Kopieer naar clipboard

Ⓒ Robin Utrecht

Het lijkt erop dat Marco Borsato (54) de mediastorm, die sinds vorige week over hem heen komt, niet in eigen land ondergaat. Werd de zanger vorige week nog gespot bij zijn penthouse in het centrum van Alkmaar, fotografen die daar nu poolshoogte nemen horen in deze omgeving dat hij naar het buitenland zou zijn vertrokken. Al sinds dagen is hij niet meer gezien rond de woning die hij na de scheiding van Leontine in zijn geboortestad betrok.