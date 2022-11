Gordon geniet van leven zonder sociale media: ’Doe het ook!’

„Even een teken van leven. Leven zonder Instagram of andere sm-vervuiling bevalt me enorm goed. Doe het ook!”, schrijft de 54-jarige bij een foto van zichzelf. „Haal het sowieso van je telefoon af en merk dat je leven nul verandert en juist veel meer tijd krijgt voor andere dingen. Step out of the ratrace en gebruik het alleen nog voor je werk of andere dingen niet gerelateerd aan je privéleven.”

Dat is dan ook precies wat Gordon nu doet. Hij is deze week weer even online om zijn programma’s Down The Road en Kookklunzen te promoten. De tv-maker is al vaker offline gegaan, maar keerde ook regelmatig weer terug. „Ik hoop wel dat jullie me een beetje gemist hebben dat dan weer wel! Het gaat goed met deze ouwe baas!”