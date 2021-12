Fascinerend kijkje achter de schermen bij Songfestival

Premium TV

Jamai over nieuwe show: ’Raden is weer in’

In dit geval is het niet praten tegen een muur, maar zingen tegen een muur. En dan maar raden: wie is de geheime duetpartner achter de muur? In Secret duets kun je de artiest aan de andere kant niet zien, wel horen. Na The masked singer en I can see your voice uit Zuid-Korea moet dit de volgende Azi...