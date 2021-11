Premium Het beste van De Telegraaf

Arthur Japin vertaalde Britse bestseller Diamanten boek voor ’De jongen, de mol, de vos en het paard’

Door Paola van de Velde Kopieer naar clipboard

De Nederlandse schrijver Arthur Japin herkende zich in het door hem vertaalde prentenboek. Ⓒ Foto Amaury Miller

Het boek De jongen, de mol, de vos en het paard van Charlie Mackesy is donderdag bekroond met een Platina Boek. Sinds het verschijnen in maart 2020 zijn er in ons land meer dan 350.000 exemplaren verkocht, goed voor deze platina status. Arthur Japin, die het boek poëtisch vertaalde, werd via de radio verrast met het nieuws over de oorkonde.