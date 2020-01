Ali B alweer in jury zangwedstrijd op televisie

Eerder werd al bekend dat Henk Poort, André Hazes, Trijntje Oosterhuis en Davina Michelle de andere juryleden van de nieuwe zangwedstrijd zijn. In het programma gaan de beste zangers, bands en koren de strijd met elkaar aan om de hoofdprijs van 100.000 euro te winnen.

RTL laat vrijdag weten het geen probleem te vinden dat Ali B binnenkort bij SBS als jurylid te zien is. Hij zat bij RTL in de jury’s van X Factor, The Voice en The Voice Kids. Die laatste twee functies bekleedde hij recent nog. „Ali heeft het met ons besproken, dus RTL is op de hoogte. Wij wensen hem succes”, luidt de korte verklaring.

RTL wil niet ingaan op de vraag of Ali B na dit seizoen in de jury The Voice aanwezig blijft. „We nemen elk jaar de coachsamenstelling onder de loep, dat proces gaat nu beginnen.” De gesprekken met Ali B over het voortzetten van de samenwerking verlopen „naar tevredenheid”, aldus de zender.