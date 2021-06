Rapper Josylvio weer op vrije voeten na aanhouding

Josylvio werd woensdagavond aangehouden op de luchthaven van het eiland vanwege belediging en het verstoren van de openbare orde. Hij kreeg het met agenten aan de stok toen bij aankomst op Hato Airport bleek dat zijn reisdocumenten niet in orde waren.

Volgens zijn management waren die wel in orde. „Onlangs ontving hij, na aanvraag, een nieuw paspoort. Maar door een fout in het systeem werd het onterecht als gestolen opgegeven. Zijn gemeente erkent de fout en alle juiste papieren zijn direct opgestuurd naar de Koninklijke Marechaussee (KM) op Schiphol”, schrijft het management. De documenten werden echter niet verwerkt door de Antilliaanse ambassade en Josylvio zou direct terug moeten vliegen naar Nederland.

Goede band

Daarna ontstond er een woordenwisseling met lokale agenten. Volgens de politie was de rapper onbeschoft en uitte hij bedreigingen. Volgens zijn management gebruikte een agent fysiek geweld. „Vervolgens werd Josylvio op de grond gehouden en vast geboeid, waarna hij een nacht in de cel moest doorbrengen”, staat in de verklaring. „Inmiddels is Josylvio vrijgelaten en zijn alle door de KM opgestuurde documenten uit Nederland correct verwerkt en afgehandeld in Curaçao.”

De rapper is op het eiland vanwege een schrijfsessie en blijft daar voorlopig ook gewoon. Josylvio heeft volgens zijn management altijd een goede band gehad met het eiland en ’is nu daar om te werken aan zijn nieuwe album’.