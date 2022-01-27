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Filmrecensie
Bradley Cooper gewiekste oplichter in ’Nightmare alley’
— Wat: drama, misdaad
— Regie: Guillermo del Toro
— Met: Bradley Cooper, Cate Blanchett, Rooney Mara
Bradley Cooper als Stanton Carlisle in ’Nightmare alley’.
Ⓒ 20th Century Studios
De mensheid is een monsterlijk rariteitenkabinet in Nightmare alley van Oscarwinnaar Guillermo del Toro. Na zijn romantische sprookje The shape of water, dat speelde tijdens de Koude Oorlog, neemt hij ons nu verder mee terug in de tijd voor een portret van een gewiekste oplichter.
Bradley Cooper als Stanton Carlisle in ’Nightmare alley’.
Ⓒ 20th Century Studios
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