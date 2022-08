Woede over Breaking Bad-standbeeld in Albuquerque

„Het is niet het soort erkenning dat we willen voor de stad Albuquerque, of voor onze staat”, vindt de lokale radiopresentator Eddy Aragon. De Republikeinse politicus Rod Montoya, lid van het huis van Afgevaardigden in de staat New Mexico, vindt dat „meth-dealers” niet als een voorbeeld moeten dienen.

Burgemeester Tim Keller van Albuquerque zegt niet verrast te zijn door de reacties. Hij waarschuwde er al voor bij de onthulling enkele weken geleden. Hij vindt de beelden wel verantwoord omdat de populaire tv-serie weliswaar over drugsdealers ging, maar ook een waarschuwend verhaal vertelde. Daarnaast heeft de serie de staat New Mexico banen opgeleverd, zegt Keller.

De serie Breaking Bad liep tussen 2008 tot 2013 en ging over een zieke scheikundeleraar die zich samen met een drop-out op het fabriceren van drugs stort om zijn gezin van een financiële crisis te behoeden. De hoofdrollen waren voor acteurs Bryan Cranston (Walter White) en Aaron Paul (Jesse Pinkman). De serie won onder meer een tiental Emmy Awards.