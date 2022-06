Noors koningshuis zwijgt over mogelijke relatie prinses Ingrid Alexandra

Premium Royals

Prins William 40 jaar: wil niets liever dan in voetsporen Diana treden

Terwijl prins William dinsdag de 40 aantikt, is zijn leven als toekomstige koning al voor hem uitgestippeld. Als tweede in de lijn van de troonopvolging weet hij donders goed wat hem te wachten staat en zou hij maar al te graag in de voetspoeren van zijn moeder willen treden, maar het zou hem soms o...