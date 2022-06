Kans op herstel voor Justin Bieber ’zeer reëel’

Sterren

Waylon wil terugkeer The Voice: ’Ik hoop dat ik dan weer in die stoel zit’

Waylon zou graag zien dat The Voice of Holland op termijn terugkeert op televisie. De zanger, die al zes seizoenen een van de coaches is, houdt er echter geen rekening mee, zo vertelde hij zaterdagnacht in het NPO Radio 1-programma Onze man in Deventer.