DiCaprio dankzij bijna-doodervaringen een ander mens

Leonardo DiCaprio, kat met negen levens. Ⓒ Hollandse Hoogte

Op het witte doek is hij al zó vaak gestorven dat LEONARDO DICAPRIO zijn hand niet meer omdraait voor een pakkende sterfscène. In (spoileralert!) Titanic verdronk hij in zee, in Romeo + Julia werd hij vergiftigd en in Departed maakte een kogel een einde aan zijn leven. Zelf ontkwam de acteur een paar keer aan een voortijdig overlijden, en dat zijn ervaringen die hem veranderden en waar hij nu voor het eerst over spreekt in een interview met de Italiaanse Vanity Fair.