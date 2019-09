’Scheiding kost Adele zo’n 70 miljoen’

Met een beetje pech wordt Adele door de scheiding gedwongen de helft van haar vermogen van zo’n 140 miljoen pond (omgerekend meer dan 161 miljoen euro) af te staan aan Simon. De twee zouden namelijk zonder huwelijkse voorwaarden getrouwd zijn en dus mag Simon zijn hand op houden.

In een eerder interview met Vanity Fair liet Adele weten niets om geld te geven. „Ik kom niet uit een rijk gezin; het is geen belangrijk deel van mijn leven.” Het is echter maar de vraag of ze dat nog steeds vindt nu ze mogelijk in een klap de helft van haar vermogen moet afstaan.

„Wat er tijdens het huwelijk is verdiend, zal waarschijnlijk op gelijke basis worden opgesplitst. Het maakt niet uit wie wat heeft gedaan of wie wat heeft bijgedragen”, liet echtscheidingsadvocaat Sandra Davis weten toen in april bekend werd dat Adele en Simon zouden gaan scheiden.