Felicity Huffman terug op filmset na gevangenisstraf

Ⓒ ANP/HH

Goed nieuws voor Felicity Huffman. De actrice is weer aan het werk en dat doet de voormalig Desperate Housewives-actrice op de set van een komedie over honkbal voor tv-zender ABC. Het is haar eerste rol sinds ze vorig jaar werd veroordeeld voor studiefraude. Hoewel het slechts een proefuitzending betreft, hoopt de zender vervolg te kunnen geven aan het project. Dit meldt The Daily Mail.