Fred Emmer (1934-2019): Allesbehalve grijze muis

Ⓒ Matty van Wijnbergen

Amsterdam - Fred Emmer, de onberispelijke geklede nieuwslezer, die zijn carrière bij de NOS in 1962 begon, stond erom bekend dat hij zich nooit versprak. Met één uitzondering die meteen een legendarisch tv-moment opleverde. Tijdens een journaaluitzending verslikte hij zich tijdens een item over een ontploffing in een transformatorhuisje in de Wieringermeer, met een minuten durende hoestbui tot gevolg. De regie greep niet in: de camera bleef gewoon doordraaien.