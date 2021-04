’IJskoud’ de beste Passion vanuit Roermond

Zelden zat het Paasspektakel The Passion zo dicht op de actualiteit als deze Witte Donderdag. Terwijl Mark Rutte in de Tweede Kamer voor zijn politieke leven vocht en de vergelijkingen met het verraad van Judas en de lijdensweg van Christus niet van de lucht waren, werd in Roermond door Rob Dekay in zijn rol als Judas gezongen: „Ik ben maar een mens van vlees en bloed, de schuld ligt niet bij mij.”