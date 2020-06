Meghan beschuldigt pers niet langer van ’manipulatie van kwetsbare vader’

De advocaten van Meghan waren in april al door het hooggerechtshof bevolen zijn om bepaalde ’irrelevante en vage’ claims uit hun aanklacht weg te laten. Documenten die afgelopen week openbaar werden gemaakt, tonen nu aan dat Meghan niet langer claimt dat haar vader ’door de pers gemanipuleerd’ is. Eerder stond in haar aanklacht te lezen dat de pers ’deze kwetsbare man tot interviews manipuleerde’ en hem hadden ’lastiggevallen’ en ’vernederd’.

Ook claims dat de pers een ruzie tussen haar vader Thomas en Meghan veroorzaakte, waardoor hij haar koninklijke bruiloft met Harry moest missen, zijn verwijderd. Uit berichtjes over en weer bleek duidelijk dat Thomas Markle de bruiloft niet kon bijwonen door de hartaanval die hij vlak daarvoor kreeg.

Bovendien zijn beschuldigingen dat de krant ’misleidende informatie inzake Frogmore publiceerde’ verwijderd.

Binnenkort zal Meghan tegenover haar 75-jarige vader in de rechtszaal staan, meldt The Sun. Sinds de berichtjes over haar huwelijk zouden de twee elkaar niet meer gesproken hebben.

Naar verwachting doet het hooggerechtshof volgend jaar uitspraak over de vraag of Meghans privacy is geschonden met het publiceren van haar brief.