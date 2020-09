Drew Barrymore zoekt liefde via internet

Niet dat DREW BARRYMORE overigens ongelukkig is zonder een man aan haar zijde, al haar liefde gaat op aan haar twee dochtertjes OLIVE (7) en FRANKIE (6). „Zij zijn alles waar ik voor leef”, vertelt ze People Magazine. „We praten over alles en als er een keer ruzie is, bespreken we hoe we dat zo snel mogelijk de wereld uit kunnen helpen.”

Barrymore trouwde al drie keer en evenzo vaak liep dat verkeerd af. Met JEREMY THOMAS (1994-1995) hield ze het nog geen jaar uit, met TOM GREEN (2001-2002) net een paar maanden langer en het meest ’succesvol’ was haar derde huwelijk met WILL KOPELMAN (2012-2016). Niet alleen waren zij ruim vier jaar getrouwd, ook schonk hij Drew haar twee dochters.

Toch kriebelt het af en toe nog wel bij de actrice. Een (nieuwe) man in haar leven zou ze dan ook best kunnen waarderen, maar ja: hoe vind je die als gearriveerd wereldster?

Ze bekent: „Ik ben aan het internetdaten geslagen, maar ik moet zeggen dat me dat niet bepaald is meegevallen. Soms lieten mannen ineens niets meer van zich horen, en het is zelfs voorgekomen dat ik al op de bestemming van een date was gearriveerd, toen ik een berichtje kreeg: ’Sorry, ik kan niet.’

Ze heeft haar lesje wel geleerd, zegt ze. „Ik ben erachter gekomen dat ik voortaan liever mijn tijd doorbreng met mijn kinderen en mijn vrienden.”