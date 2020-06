M maakt plaats voor nieuwe muziekquiz Romy Monteiro en Kees Tol

In de quiz spelen drie kandidatenduo’s tegen elkaar in drie spelrondes, waarbij elke ronde een koppel afvalt. Het snelst spelende team blijft uiteindelijk over en mag onder leiding van Romy en Kees de finale spelen. Tijdens de quiz wisselen meezingers, hits en vrolijke zomernummers elkaar in rap tempo af.

De Hit Kwis is vanaf maandag 27 juli dagelijks om 19.00 uur te zien op NPO 1.