’Sponsors help nu de noodlijdende musea’

Met zijn oproep hoopt hij de culturele sector een hart onder de riem te steken. „Op dit moment doen ook zij hun maatschappelijke plicht door de deuren voor het publiek te sluiten met als gevolg annuleringen en terugloop in kaartverkoop. Wij vinden het andersom juist nu belangrijk om hen te financieel te ondersteunen en hebben om die reden niet de evaluatie in mei afgewacht. De verlenging van de overeenkomst met het Centraal Museum is wat ons betreft nu meer dan ooit nodig.”

Unesco

DMFCO, de fondsbeheerder achter MUNT Hypotheken, blijft een belangrijke rol spelen binnen de hernieuwde samenwerking. Ook zij hebben aangegeven een jaar langer sponsor te blijven van Rietveld Schröderhuis, dat Unesco werelderfgoed is en eveneens onder de verantwoordelijkheid van het Centraal Museum valt.

Artistiek directeur Bart Rutten van het Centraal Museum is dolgelukkig met de continuering van de sponsorovereenkomst. „Wij waarderen deze blijk van wederzijds vertrouwen enorm. Het is een moeilijke tijd, voor ons maar ook voor veel andere bedrijven. Terwijl de kosten doorgaan, rinkelt de kassa niet meer omdat we noodgedwongen door de coronacrisis tot zeker 1 juni gesloten blijven.”

Bart Rutten, directeur van het Centraal Museum, is blij met de toegezegde financiële steun. Ⓒ BOUWMAN, RENE

„Het is dan ook ontzettend fijn om in deze turbulente tijd te horen dat onze hoofdsponsor voor tenminste een jaar bijtekent. Dit betekent dat we hoopvol naar de toekomst kunnen kijken”, aldus Rutten, die op dit moment alles op alles zet om de pas geopende expositie De tranen van Eros, over het werk van Joop Moesman en de surrealisten, te kunnen verlengen.

„We hopen dat we deze bijzondere en zeer ambitieuze tentoonstelling, waarop ook werk van o.a. Salvador Dalí, Max Ernst, Dorothea Tanning en Leonora Carrington is te zien, tot en met 16 augustus kunnen verlengen. Dat zou prachtig zijn. De gesprekken hierover met alle bruikleengevers lopen op dit moment. Mocht een enkel stuk toch eerder terug moeten naar de eigenaren omdat er andere verplichtingen zijn, dan zoeken we vervanging of overwegen we - bij hoge uitzondering - met reproducties te werken. Zo sterk hopen we dat we deze prachtige tentoonstelling nog aan het publiek kunnen tonen.”