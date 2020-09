Dennis Schouten heeft medelijden: ’Iemand had Famke Louise hiervoor moeten behoeden’

„Heel veel mensen zeiden tegen mij: ’Dat is natuurlijk wel vuurwerk dat zij dan zo boos wordt’. Ja, op beeld wel, maar ik had echt liever met haar het gesprek gehad en de scoop waarom zij heeft gedaan wat ze heeft gedaan, dan deze idioterie. Op het moment dat het gebeurt, schrik je wel, want ik had het niet verwacht van haar.”

Dennis sprak Famke aan op haar #ikdoenietmeermee-post op Instagram, waarin ze vertelde de coronaregels van de overheid niet meer te willen volgen. Daar kwam ze een dag later op terug. De zangeres bood haar excuses aan. In het gesprek met Dennis wilde ze het gesprek nog niet aan en sloeg ze boos zijn microfoon uit zijn handen.

Doodschamen

De PowNed-verslaggever vond dat hij een goede reden had om achter Famke aan te gaan omdat ze eerder nog werd betaald om mee te doen met een coronacampagne van de overheid. „Van mij mag iedereen z’n mening hebben. Dat hoeft ook niet de mening van de overheid te zijn, maar om andere mensen tegen de overheid op te zetten, dat is gewoon slecht, achterlijk en debiel. En al helemaal als je eerder betaald heb gekregen om mee te doen met de overheid. Dan moet je je eigenlijk doodschamen”, aldus Dennis.

„Dat vond ik dus ook wel een goede reden om achter haar aan te blijven gaan, terwijl ze niet wilde. Ik vond dat ze schuld had: ze probeerde een miljoen mensen te mobiliseren.”

Zielig

Toch heeft Dennis ook wel medelijden met Famke. „Ja, ik vind het wel zielig. Ik denk dat ze echt niet weet dat ze niet capabel genoeg is om dit te doen. Daar had iemand moeten ingrijpen en haar hiervoor moeten behoeden. Maar ze was net weg bij haar management dus die persoon was er niet. Dan moet misschien een ouder dat doen, maar die hebben dat ook niet gedaan. In die zin heb ik wel medelijden met haar, dat ze niet het geluk heeft gehad dat iemand haar heeft kunnen ompraten.”