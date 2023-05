Duncan Laurence maakt comeback op songfestivalpodium

„Het is voor mij heel bijzonder om terug te zijn op het Eurovisie Songfestival-podium. En gek genoeg voel ik mij helemaal niet zenuwachtig”, zegt Laurence in een video. „Ik heb er heel veel zin in vooral.”

„Vorige keer heb ik het natuurlijk niet kunnen doen in Rotterdam, omdat ik toen ziek werd en covid kreeg. Ik vond het daarom extra leuk toen de BBC ongeveer een jaartje geleden mij een mailtje stuurde en zei: hey, dat vonden we zo sneu dus mede daarom, maar ook omdat we jou een heel speciaal nummer willen laten zingen, willen we je terugvragen.”

Rotterdam

Laurence zingt in de finale tijdens het moment dat er gestemd mag worden. Hij zal dan het nummer You’ll Never Walk Alone vertolken, iets wat een „hele speciale betekenis” voor hem heeft. „Rotterdam heeft er natuurlijk ontzettend veel mee”, vervolgt de zanger, geboren in Spijkenisse. „Dat is ook weer een mooi bruggetje naar Eurovision in Rotterdam maar ook voor mij naar vroeger want mijn vader en opa die waren sowieso Rotterdam maar ook Feyenoord-fan.”

You’ll Never Walk Alone klonk volgens Laurence dan ook regelmatig in de huiskamer. „Dus dat is wel een hele speciale cirkel die zaterdag rond gaat worden”, vindt hij. „Gek genoeg ben ik heel rustig op dit moment. Ik had verwacht dat ik veel zenuwachtiger zou zijn en dat ik misschien iets meer de nervositeit al zou voelen maar nu heb ik zoiets van: ik heb er zin in. Ik mag weer op het podium staan en ik moet zeggen: ik ken het nummer door en door, dus misschien ligt het daar ook wel aan.”