’Yoko houdt LENNON-moordenaar in gevangenis!’

David Chapman, de moordenaar van John Lennon, hoopt ooit nog vrij te komen. Ⓒ Getty Images/BSR Agency

Het had een feestweekend moeten zijn voor JOHN LENNON en zijn YOKO ONO, als de oudste Beatle afgelopen weekeinde tachtig jaar geworden was. De legendarische popster werd echter maar half zo oud, omdat hij in december veertig jaar geleden op de stoep van zijn appartement in New York werd vermoord door DAVID CHAPMAN (65), die sinds die dag al net zolang vast zit.