Buckingham Palace reageert op explosief interview Harry en Meghan

In een verklaring toont zij zich bedroefd over de uitdagingen waarmee het paar de laatste jaren is geconfronteerd. „De hele familie is bedroefd om te vernemen hoe uitdagend de afgelopen jaren zijn geweest voor Harry en Meghan. De onderwerpen die zijn aangekaart, in het bijzonder die van racisme, zijn zorgwekkend. Hoewel de herinneringen zullen verschillen, worden deze zaken zeer ernstig genomen en zullen bij de familie persoonlijk worden geadresseerd.”

Tot besluit laat ze weten dat ’Harry, Meghan en Archie altijd erg geliefde familieleden zullen blijven’.