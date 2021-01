Peter R. de Vries over relschoppers: ’Ze voelen zich niet gehoord’

Aan de desk bij RTL Boulevard laat de misdaadjournalist weten ’niet verrast te zijn’ over de rellen van afgelopen weekend. „Ik snap ook de verbazing van heel veel mensen niet. Zoals Rutte, die ook zegt ’wat bezielt deze mensen?’. Ik denk dat het al begint met het feit dat je het niet begrijpt, of niet wílt begrijpen. Ik keur het natuurlijk voor honderd procent af, ik vind het afschuwelijk om te zien. Maar wat we zien, is zeg maar een radicaal topje van een grotere ijsberg van mensen bij wie er geen draagvlak meer is voor wat er op dit moment in Nederland gebeurt.”

Volgens De Vries is men ’gefrustreerd over de beknotting’. „Over het feit dat ze niks meer kunnen, niks meer mogen. En dat ze daar, nu hun gevoel, ook onvoldoende gehoor in vinden. Ze zoeken een uitlaatklep. En, nogmaals, het is verkeerd. Maar dit is daar wel, vind ik, een verklaring voor. Ik denk niet dat je het helemaal kunt voorkomen. Een klein groepje radicaliseert, die wordt gewelddadig, maar daaronder zit een grote groep mensen die zegt: ’Ik geloof er niet meer in. Ik trek het niet meer. Ik vind dat het verkeerd wordt aangepakt.’”

Veronica Inside

De programmamaker vergelijkt de ongeregeldheden met de kroningsrellen van 1980. „Ik heb veertig jaar geleden de rellen in Amsterdam meegemaakt. Dat ging dan zogenaamd over de woningnood die er was. Maar het was in feite de jeugd, of een groepering mensen, die zei: ’Jullie gezag is ons gezag niet. En wij komen daartegen in opstand.’ En dan kun je natuurlijk afkeuren, en dat doen we ook allemaal, maar als je alleen maar zegt ’ik begrijp er niks van’ of ’wat bezielt die mensen’, ja dan zul je er ook nooit een eind aan maken.”

De uitspraken van De Vries bereikten vrijdagavond ook de mannen van Veronica Inside, die vervolgens hun licht over de situatie lieten schijnen. Als presentator Wilfred Genee aan Johan Derksen de stelling ’het kabinet voelt niet wat er leeft onder jonge mensen’ erin gooit, zegt de voetbalanalist: „Daar heeft Peter heel, heel groot gelijk in. Het kabinet staat niet met beide voeten in de samenleving. Je denkt toch niet dat Klaver en Jetten zich ooit begeven in dit soort kringen? En de rest trouwens ook niet. Maar het is natuurlijk geen vrijbrief om maar te doen wat je wil. Want we hadden toch niet voor mogelijk gehouden dat gekken op het idee zouden komen om bij ziekenhuizen ruiten te gaan ingooien?”

Petjes en capuchonnetjes

Op bijval van René van der Gijp hoeft De Vries niet te rekenen. „Wat Peter R. de Vries zegt, daar geloof ik niet zo in. Ik geloof best wel dat bij die jeugd iets speelt, maar dat is niet de jeugd met die petjes op en met capuchonnetjes die proberen de ME met stenen te bekogelen. Daar geloof ik niet in. Die zijn gewoon op zoek naar rellen. Dat was ook al een tijdje geleden zo op het Malieveld. Dat ze opeens vanuit het station kwamen, met hele groepen. En dat ze die ME aanvielen. Ik geloof nou niet dat het mensen zijn zo met die corona in hun maag zitten.”