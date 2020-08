’Prinses Charlotte (5) is dol op haar tiara’

William en Catherine doen er alles aan om hun kinderen niet te verwennen, maar George (7), Charlotte (5) en Louis (2) zijn zich er wel van bewust ze speciaal zijn. „Charlotte weet heel goed dat ze een prinses is en heeft al een speelgoedtiara. Ze is echt gek op dat ding”, laat een insider weten aan Us Weekly. „De kinderen weten dat er iets speciaals aan hen is, maar ze zijn zeker niet verwend”, verduidelijkt hij.

Toch greep prins William de coronacrisis aan om zijn leven nog eens goed onder de loep te nemen. „De lockdown zorgt ervoor dat we inzien dat we ons leven misschien als vanzelfsprekend zien, terwijl er veel dingen zijn die ons allemaal op elk moment kunnen doen wankelen. Deze periode helpt ons om alles weer eens te waarderen”, liet hij onlangs weten.