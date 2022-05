Premium Het beste van De Telegraaf

’Prins Andrew blijft voor altijd het mikpunt van spot’

De misbruikrel rond de Britse prins Andrew ligt bij velen nog vers in het geheugen. De hertog van York wordt al jaren door de Amerikaanse Virginia Giuffre beschuldigd van seksueel misbruik. Onlangs hebben de twee een schikking getroffen. Bradley Edwards, de advocaat die hielp in de juridische strijd om wijlen zedendelinquent Jeffrey Epstein achter de tralies te kunnen krijgen, is niet te spreken over de gang van zaken in dit schandaal. „Het was wenselijk geweest als prins Andrew zijn verantwoordelijkheid had genomen.”