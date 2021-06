De Nachtwacht is weer compleet: zo had Rembrandt schilderij 300 jaar geleden bedoeld

De gereconstrueerde afgesneden delen worden door medewerkers van het Rijksmuseum naast het echte doek geplaatst. Ⓒ Foto Reinier Gerritsen

De Nachtwacht ervaren zoals Rembrandt van Rijn zijn schuttersstuk daadwerkelijk bedoeld had. Het kan vanaf vandaag in het Rijksmuseum, dat dankzij de inzet van kunstmatige intelligentie erin is geslaagd een reconstructie te maken van de vier ontbrekende delen van het wereldberoemde schilderij. „Voor het eerst in ruim 300 jaar kunnen we nu zien dat de compositie die Rembrandt schilderde nog veel dynamischer was dan voorheen zichtbaar was”, jubelt directeur Taco Dibbits.