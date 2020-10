Hilariteit om foto Patricia Paay met ’golden shower’

„Wat je ook vindt van Patricia Paay: als je jezelf laat fotograferen met een golden shower kan je van alles over haar beweren, maar niet dat ze geen zelfspot heeft. Te geestig dit”, schrijft Richard bij het kiekje dat hij deelt op Instagram.

De volgers van de cabaretier kunnen de foto wel waarderen. Zo schrijft iemand: „Toppunt van zelfspot”, en een ander zegt: „Respect! De enige manier ook om alle praatjes de kop in te drukken. Knap hoe ze ermee omgaat.” Soy Kroon vult Richard aan met: „Wacht maar tot de uitzending.. geweldig van haar! 💥.”

Lange tijd werd Patricia achtervolgd door een plasseksfilmpje dat van haar gedeeld werd na een hack in 2017. Er werd zelfs gesuggereerd dat zij de video zelf zou hebben verspreid. Destijds zei ze daarover tegen De Telegraaf: „Dit is de grootste onzin ever. En hoe dom zou het zijn als ik mijn eigen carrière van 50 jaar zou vernietigen. Belachelijk!”