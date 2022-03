Premium Het beste van De Telegraaf

Kijker kan afdalen in het hoofd van de kunstenaar Jasper de Beijer graaft in Museum Rijswijk eigen geschiedenis op

Jasper de Beijer in zijn met black light uitgelichte installatie die al zijn werk omvat. Ⓒ Serge Ligtenberg

In een zogeheten black box van een vliegtuig zitten alle vluchtgegevens veilig opgeslagen. De zwarte doos die Jasper de Beijer (1973) in Museum Rijswijk bouwde, herbergt ook op compacte wijze alle data van zijn werk van de afgelopen twintig jaar. Wie binnen stapt in de door black light verlichte ruimte, wandelt in feite het hoofd van de kunstenaar binnen, die in zwart-wit beelden terugblikt op al zijn projecten.