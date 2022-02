Johan Derksen verbaasd om lage kijkcijfers: ’Alles wat die Ebbinge doet is leuk’

„Ik heb gister – omdat mijn vrouw ernaar kijkt en je weet:, ik ben een gezelligheidsdier – het programma Kiespijn gezien”, herinnert Derksen zich. „Fantástisch programma, met die Ebbinge van De Luizenmoeder. Hartstikke leuk.”

Het is Derksen echter een doorn in het oog dat de ’allesbepalende verkiezingsquiz’ van de NTR, te zien op zondagavond bij NPO 3, slechts 190.000 kijkers trekt. „Voor een programma dat ik leuk vind. Boer zoekt vrouw: twee miljoen kijkers. (De avondshow met Arjen, red.) Lubach: de hele week een miljoen. Wat is er mis met de smaak van de Nederlander? Het is een ontzéttend leuk programma, maar Nederland heeft het niet ontdekt.”

Diederik Ebbinge, die zich in het verleden weinig vleiend heeft uitgesproken over de mannen van VI, kan in de ogen van Derksen niets verkeerd doen. „Eigenlijk is alles wat die Ebbinge doet leuk. Dat zijn van die antihelden, en die komen nooit aan bod. Het zijn niet de programma’s die groot scoren.”

Promenade

In de eerste aflevering van de zomereditie van Promenade, in september 2020, werd er flink de draak gestoken met de mannen van VI. Een maand eerder lagen Derksen, Gijp en presentator Wilfred Genee nog met elkaar overhoop en spraken ze uit niet meer met elkaar aan één tafel te willen zitten. Maar na ingrijpen van Talpa-baas John de Mol ging het drietal alsnog overstag.

Reden voor Ebbinge, Ton Kas, Henry van Loon en Eva Crutzen om er op satirische wijze de spot mee te drijven. En dat werkte weer op de lachspieren bij Gijp. „Ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik niet een halfuur gillend van het lachen onder mijn stoel lig, maar ik vind dat Promenade wel leuk. Het is absurdistisch, maar wel leuk. Die gozer speelde hém (wijzend naar Derksen), en die mop die hij vertelde, daar moest ik heel hard om lachen.”