Fans bezorgd om sterk vermagerde Chadwick Boseman

„Ik hoop dat het goed met je gaat, je uiterlijk is veranderd”, schrijft een volger onder de video van de acteur. „Kerel, ik ben helemaal voor. Maar stel alsjeblieft je fanbase gerust over je gezondheid, want zelfs ik begin me een beetje zorgen te maken”, luidt het commentaar van een andere volger. Weer iemand anders schrijft: „Ik herkende hem eerst niet. Ik zie dit niet graag gebeuren. Het is prachtig dat je je inzet voor de meest kwetsbaren, maar verlies ook jezelf niet uit het oog, oké?”

Het is onduidelijk of Boseman gewicht heeft moeten verliezen voor een filmrol. Volgens PageSix heeft het management van de acteur nog niet gereageerd op een verzoek tot commentaar.

De video van de vermagerde acteur is hieronder te zien.