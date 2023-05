Jerry Springer (79) in besloten kring begraven

Televisiepersoonlijkheid Jerry Springer is zondag in besloten kring begraven in Chicago, in de Amerikaanse staat Illinois. Entertainmentzender E! bevestigt daarmee eerdere geruchten over zijn uitvaart. Bij de plechtigheid waren alleen familie en vrienden aanwezig. Een openbaar afscheid volgt nog.