Potje vrijen om de boom

De drie stellen van deze uitzending leken nogal op elkaar.

Met 1,7 miljoen kijkers heeft Max met Bed & Breakfast een kijkcijferhit te pakken. De redactie wil graag weten waar dat succes toch in zit en kijkt daarom iedere week mee. Met wisselend resultaat. de ene aflevering is de andere niet. Hebben we de ene week prachtige kneuterige televisie te pakken, de week erop is het moeilijk om je ogen open te houden bij zoveel saaiheid.