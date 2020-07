Caitlyn Jenner wil Kanye’s vicepresident worden

Caitlyn zou Kanye direct een appje gestuurd hebben, nadat hij op 4 juli bekendmaakte voor het presidentschap te gaan. De 70-jarige Jenner zou een nieuwe baan als ’VP’ helemaal zien zitten. Dit meldt The Mirror. Ze denkt qua leeftijdsverschil en levenservaring het perfecte team met Kanye te vormen. Daarbij kunnen de twee goed met elkaar overweg en zijn ze altijd eerlijk tegen elkaar.

Of het daadwerkelijk zo ver gaat komen valt nog te bezien. Kanye moet eerst nog de strijd aangaan met de huidige president Donald Trump en de Democratische presidentskandidaat Joe Biden. In de aankomende weken wordt er meer bekend gemaakt over Kanye’s programma.

Uit opiniepeilingen blijkt dat Kanye op slechts enkele procenten van de stemmen zou kunnen rekenen en dus kansloos zou zijn voor het presidentschap.