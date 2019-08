Komiek Dave Chappelle grapt over vermeende misbruik Michael Jackson

Dave Chappelle Ⓒ Hollandse Hoogte

In zijn nieuwe Netflix-show Sticks & Stones maakt komiek Dave Chappelle korte metten met de mannen die de in 2009 overleden Michael Jackson er onlangs van hebben beschuldigd seksueel misbruikt te zijn door hem. Chappelle meent dat de huidige tijd ’de slechtste periode is om een bekendheid te zijn’. Dit meldt The Hollywood Reporter.