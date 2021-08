Bram Krikke in tv-versie Jachtseizoen

Het jachtseizoen is een creatie van het populaire Youtube-kanaal StukTV, dat in 2018 werd overgenomen door Talpa Network. Presentatoren Giel de Winter, Thomas van der Vlugt en Stefan Jurriens schopten daarvoor vaak aan tegen televisie, maar zullen daar nu dus zelf op te zien zijn. „Het is ook wel apart voor ons natuurlijk”, geeft De Winter toe. „Dat is wel even een uniek dingetje, maar we vinden het wel spannend.”

Dat het drietal op twee voortvluchtige BN’ers moet gaan jagen, is niet de enige aanpassing ten opzichte van de YouTube-variant. Volgens Stefan Jurriens is het ’iets langer, in een iets andere stijl’. „Op YouTube is het allemaal vrij hectisch, nu is het iets minder hectisch. Maar wel echt ons programma op tv, echt gaaf.”

Bram Krikke was al eerder te zien in de Youtube-versie van het programma. Voor ’Herman den B.’ wordt het de eerste keer dat hij op de vlucht slaat voor de StukTV-mannen.

Het jachtseizoen is vanaf zaterdag 11 september te zien op SBS6 om 20:30 uur.