Maxime over Chateau Meiland: ’Op een gegeven moment is de koek op’

De realityster geeft in het interview eerlijk toe dat zij er al weleens over nadenkt om een stapje terug te doen. „Absoluut. Ik vind Chateau maken hartstikke leuk. Want ik doe het natuurlijk met m’n ouders en wij worden gevolgd in ons dagelijks bestaan. Maar het zou me niks verbazen dat er een moment komt dat wij denken, en vooral omdat mijn ouders op een bepaalde leeftijd komen, van: Nou joh, wij vinden het wel goed”, legt ze uit. En of Meiland dan nog andere tv-ambities heeft, dat weet ze niet.

Meiland bekent verder dat ze het ook wel fijn vond toen ze nog anoniem door het leven ging. „Het brengt inderdaad heel veel moois”, zegt ze over het succes van Chateau Meiland, waarmee zij en haar familie in 2019 een Gouden Televizier-Ring wonnen. „Maar als het er niet was geweest, dan was ik ook heel gelukkig.”

Dezelfde lijn

Het wel of niet stoppen met de succesvolle SBS-serie is volgens Meiland „heel afhankelijk” van wat haar ouders, Martien Meiland en Erica Renkema, willen. „Die denken daar ook over. Wat dat betreft zitten wij op dezelfde lijn. Je weet nooit wat er in de toekomst gebeurt, maar je moet niet iets willen verzinnen voor de serie om maar door te gaan”, aldus Meiland.

„Als we stoppen, stoppen we”, gaat Meiland door. „En dan is het prima, maar op een gegeven moment is de koek op. En dat geeft misschien ook wel rust.” Chateau Meiland is sinds 2019 te zien op de Nederlandse televisie en telt inmiddels acht seizoenen en vier kerstspecials. Eind augustus begint een negende reeks.