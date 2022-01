Britney Spears ontvolgt zusje Jamie Lynn op Instagram

Britney, die in november te horen kreeg dat haar curatorschap opgeheven werd, heeft er geen geheim van gemaakt dat de band met haar familie allesbehalve goed is. Vader Jamie was bijna 14 jaar lang toezichthouder en bepaalde hoe Britneys leven eruit zag. Volgens de zangeres betaalde hij zichzelf een riant salaris vanuit haar vermogen en leefde de rest van de familie ook van haar geld. Daarbij zou niemand haar geholpen hebben om uit haar trieste situatie tijdens het curatorschap te komen.

Jamie Lynn heeft altijd ontkend ’medeplichtig’ te zijn geweest gedurende het curatorschap. „Ze heeft haar zus altijd gesteund en zal dat ook blijven doen. De reden waarom ze niet publiekelijk over Britney wil spreken is omdat haar woorden uit de context gehaald worden en er leugens verspreid worden. Familie is het belangrijkste in haar leven en haar doel is om de beste moeder, vrouw, zus en tante te zijn die er is”, aldus een bron.