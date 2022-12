Tina Turner reageert bedroefd op overlijden zoon Ronnie (62)

Ⓒ Getty Images

Tina Turner heeft bedroefd gereageerd op het overlijden van haar zoon Ronnie, die donderdag op 62-jarige leeftijd in Encino in Californië stierf na ademhalingsproblemen. Ronnie is de zoon van Tina en haar ex-man Ike Turner, die zelf in 2007 overleed.