Broadway blijft door coronacrisis tot zeker 7 juni gesloten

Broadway is al bijna een maand op slot en daar komen nu dus nog zeker twee maanden bij. „Onze topprioriteit is en blijft de gezondheid en het welzijn van theaterbezoekers op Broadway en de duizenden mensen die dagelijks in de theaterindustrie werken, waaronder acteurs, muzikanten, toneelknechten en bodes”, zegt de voorzitter van de bond van Broadwaytheaters in een statement.

Het coronavirus heeft New York zwaar getroffen. In de hele staat zijn bijna 5500 mensen gestorven en meer dan 140.000 inwoners besmet.

Het is voor het eerst sinds de vakbondsstaking in 2017 dat de theaters in New York zo lang dicht zijn. Die staking duurde 19 dagen. Na de aanslagen op 9/11 hielden de theaters op Broadway de deuren twee dagen gesloten.