Billie Eilish en Lewis Capaldi winnen Brit Awards

Rapper Dave won de prijs voor het album van het jaar, Psychodrama. Lewis Capaldi won de prijzen voor lied van het jaar en de beste nieuwe artiest. En de 18-jarige Eilish werd bekroond als beste vrouwelijke solo-artiest. Eilish trad ook op tijdens de uitreiking; zij zong het nieuwe nummer No time to die, de titelsong van de komende James Bond-film.

De ceremonie in Londen werd gepresenteerd door de Britse cabaretier Jack Whitehall. Hij eerder tijdens zijn openingsspeech de overleden presentatrice Caroline Flack, die het afgelopen weekend zelfmoord pleegde. „Ze was een warme en kleurige persoonlijkheid, met een aanstekelijk gevoel voor plezier”, stelde de komiek. Flack was vrijwel elk jaar aanwezig bij de uitreiking van de Brit Awards.